Служите вайшнавам (семинар)

То, что делают преданные бомбейского храма под руководством Радханатхи Махараджа — уникально, потому что им удалось то, что не всегда получается в наших храмах. Им удалось создать настоящую атмосферу любви, доверия, преданности, которая царит в этом храме. В нем есть одно замечательное правило — никто не говорит: «Нет». Единственный случай, когда разрешается произнести: «Нет!» — это когда человека просят нарушить регулирующие принципы. Во всех остальных случаях, если преданного просят о чем-либо, он не должен отказываться, о чем бы его не просили. Они так хорошо усвоили это правило, что почти уже забыли, что значит говорить: «Нет».
Вайдьянатх прабху
Глава 1
Как Господь Чайтанья служил преданным
Я собираюсь рассказать о наших искренних попытках служить общине вайшнавов. Вайшнавизм проявился в самой чистой форме через личность и учение Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников. Самый прекрасный аспект личности Шри Чайтаньи Махапрабху — это любовные отношения, которые связывали Его с преданными и преданных друг с другом в их служении. Господь Чайтанья играл роль преданного, хотя сам был Верховной Личностью Бога, только для того, чтобы научить нас, как мы должны вести себя. В Навадвипе Шри Чайтанья, увидев преданных, кланялся им и принимал пыль с их лотосных стоп; иногда он собственными руками стирал их одежду, а увидев на берегу Ганги одежду преданных, складывал ее; приносил с Ганги глину, чтобы они могли использовать ее как тилаку; и, видя, что преданный несет груз, сам относил его до дома. Когда Господь Чайтанья после принятия санньясы по просьбе своей матери поселился в Джаганнатха Пури, каждый год во время Чатурмасьи все преданные из Бенгалии приходили и встречались с ним. Господь Чайтанья — Верховная Личность Бога — выходил им на встречу за пределы Пури и встречался в месте, которое называется Аллаланатха. Он одевал прекрасную свежую гирлянду на каждого пришедшего к Нему; затем Господь Чайтанья брал сандаловую пасту и сам украшал своих преданных; обнимал каждого из вайшнавов, наполняя их сердца любовью, и прославлял их. Когда Он видел жен этих вайшнавов, кланяющихся Ему на некотором расстоянии, Он прославлял и их, говоря, что любые знания и преданность, имеющиеся у его преданных, есть и у их жен. Таким образом, Господь Чайтанья доставлял удовольствие всем вайшнавам. После этого Он сам лично заботился о том, чтобы у каждого преданного была чистая комната и хороший прасад ежедневно.
Господь Чайтанья служил вайшнавам всеми способами и это усиливало желание преданных служить Ему и служить друг другу. Если Господь видит преданных такими возвышенными, что Он хочет служить им, то насколько же мы должны видеть их возвышенное положение и насколько в нас должно быть сильно желание служить им. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху своим примером учил, что высший религиозный принцип — это служение вайшнавам. На самом деле, это самая суть нашей культуры — научиться быть слугой слуги вайшнава. Каждому преданному нужно определенное воодушевление и определенные удобства, возможности, благодаря которым он был бы счастлив и служил бы Кришне в течение всей жизни. Это основная идея, на которой основана научная система дайви-варнашрама-дхармы. О системе варнашрама-дхармы можно говорить дни, недели, месяцы, годы, но сейчас я хочу остановиться на духе, идее, которая стоит за этой системой.
Глава 2
Понятие о варнашраме
Изначально мы все осознающие Кришну существа, мы вечные слуги Кришны, мы не тела и не имеем ничего общего с упадхи — искусственными ярлыками этого тела Мы не мужчины и не женщины; не русские и не американцы, не индийцы; не старые и не молодые; не индусы, не мусульмане и не христиане — все это временные обозначения. Мы вечные души — части Кришны, вечные слуги Бога. Есть один Верховный Господь, которому поклоняются люди во всех религиях. Наша истинная цель — пробудить любовь к Богу. Единственный способ пробудить естественную любовь к Богу — процесс бхакти, преданного служения. Бхакти является основой любой великой религии. Ведическая философия очень систематически и научно описывает сознание Кришны и метод, с помощью которого сознание Кришны может быть пробуждено в душе. Обусловленная душа в этом обусловленном мире обусловлена сознанием, вызванным нашей кармой. Поэтому в человеческом обществе людям свойственны определенные склонности. Из 8.400.000 видов жизней человеческая жизнь очень редка. Поэтому любые склонности, которые есть у нас, должны быть использованы в служении Кришне, чтобы мы могли очистить свое сознание. Если мы просто используем обусловленные ум и тело в служении Господу, то сможем очиститься и достичь нашего изначального положения слуги Кришны. Но из-за того, что природа каждого человека разная, мы не можем служить одинаково. В любой системе, будь то коммунизм, социализм, атеизм или что-то другое, есть люди, которые по природе своей являются священнослужителями, учителями; люди, которые являются естественными лидерами, администраторами; люди, для которых естественно заниматься бизнесом или сельским хозяйством, а другие счастливы, если они занимаются тяжелой физической работой. Эти естественные склонности есть в каждом человеке и система варнашрама-дхармы учит, каким образом вы можете проявлять свои склонности и благодаря им развивать в себе любовь к Богу. Есть люди, которые естественным образом склонны к отреченному образу жизни — брахмачари; другие люди по своей природе будут счастливы в ашраму грихастхи; есть также ступени ванапрастхи и санньясы. Представители различных групп общества должны понимать, что их цель — служить и помогать друг другу, потому что у них единая цель — развить любовь к Богу. Основным выводом и заключением всей системы варнашрама-дхармы является шлока Господа Чайтаньи: «Я не брахмачари, не грихастха, не санньяси; я не брахман, не вайшья, не шудра; я всего лишь слуга слуги слуги слуги Господа гопи». Это был вывод, дух учения Господа Чайтаньи. Сам Господь Чайтанья идеально выполнял все принципы варнашрама-дхармы, но при этом показывал, что истинная цель — осознание своей природы слуги Кришны.
Глава 3
Забота о преданных
Как применить эту систему сегодня к нашему обществу преданных? Это сложная задача, но решить ее очень важно, потому что если мы не установим эту систему, то наше общество будет страдать от многих проблем. Общество становится сильным только тогда, когда каждый знает, в чем состоят его обязанности, и все члены заботятся друг о друге. Забота друг о друге означает стремление проявлять искреннее внимание к каждому и заботиться о каждом лично. Наше общество очень нуждается в этом. Мы проповедуем самую персональную, личностную теологию. Кришна — личность и мы тоже личности. У нас есть вечные отношения с Богом и вечные отношения с его вечными частицами. Кришна говорит: «Ты не можешь проявить любовь ко мне, если ты не проявляешь любовь к моим преданным и даже если ты не проявляешь любовь к тем, кто забыл, что они мои преданные». Иногда в нашем обществе мы становимся такими глубокомысленными философами, что забываем о том, что мы люди. Преданный отдает все силы и способности в течение многих лет служению миссии Господа Чайтанья и когда он заболевает, то уже не может служить как раньше и нуждается в помощи. Но мы ему говорим: «Ты в майе! Ты не есть это тело!» С философской точки зрения это верно, но преданный нуждается в помощи и поддержке, чтобы преодолеть майю. Шрила Прабхупада всегда заботился о преданных. Во время первого фестиваля в Майапуре здание храма еще не было закончено и преданные жили в обычных хижинах. В первую же ночь Шрила Прабхупада проснулся и стал заходить в каждую комнату для того, чтобы проверить, насколько хорошо устроены все преданные. Он позаботился, чтобы у каждого преданного была сетка от комаров и о хорошем прасаде для всех преданных. Если преданный заболевал, он беспокоился об его здоровье. Один из моих духовных братьев в последний месяц жизни Прабхупады во Вриндаване ухаживал за ним, т.к. он был очень болен. Он не мог даже ходить, сильно исхудал. В этом состоянии большинство людей думали бы только о себе. Однажды, когда Прабхупаде нужно было подняться на веранду, двое сильных преданных поднимали его на стуле; у одного из этих преданных был чирей на ноге. Когда он нес Прабхупаду вверх по лестнице, то ударил этот чирей и невольно вскрикнул от боли. Прабхупада спросил: «Что с тобой?», на что преданный ответил, что все в порядке. Прабхупада настаивал и наконец увидел чирей у него на ноге. Тогда он рассказал, как приготовить нужную мазь и как ею пользоваться. На следующий день, когда этот преданный поднимал Шрилу Прабхупаду в кресле наверх, тот спросил у него: «Как твоя нога? Я хочу посмотреть». И в течение нескольких дней Прабхупада спрашивал о его состоянии, пока чирей не прошел. Как вы думаете, насколько это усилило любовь этого преданного к Шриле Прабхупаде? «Он так заботится о таком ничтожном ученике как я». Это — бхакти.
Если у преданного есть какие-то физические или моральные трудности, то мы должны видеть в этом возможность служить ему и через это служение проявить любовь к Кришне. Очень редко причиной ухода людей из движения сознания Кришны является то, что они обнаружили какую-то более возвышенную философию, потому что более возвышенной философии нет. То, что дал нам Шрила Прабхупада, это самая возвышенная и совершенная философия — философия духовного мира, и самый чистый авторитетный метод следования ей.
Почему же люди уходят из этого общества? Они уходят из общества преданных главным образом потому, что не чувствуют заботы со стороны вайшнавов, к ним относятся безлично, их материальные и эмоциональные нужды не удовлетворяются. Преданные уходят из общества только для того, чтобы зарабатывать деньги, или они уходят в какие-то новомодные течения и другие ветви вишнуизма. Но если бы в нашем движении мы как следует заботились бы о преданных, то никто и никогда не ушел бы из общества сознания Кришны. Именно поэтому Шрила Прабхупада говорил, что вторая часть его миссии не была исполнена — установить варнашрама дхарму, общество, в котором заботились бы о преданных, чтобы они были счастливы в течение всей своей жизни, служа Кришне. Шрила Прабхупада установил на очень высоком уровне распространение книг, открыл более сотни храмов, начал проповедь по всему миру. Но в какой-то момент Шрила Прабхупада сказал, что пора «кипятить молоко», т. е. мы должны продолжать проповедническую миссию, но при этом необходимо приложить максимальные усилия в воспитании и обучении преданных: как им стать настоящими вайшнавами, как научиться следовать садхане, как они должны понимать и правильно выполнять обязанности брахмачари, грихастхи, ванапрастхи или санньяси. Особенно важно воспитывать и учить преданных этикету вайшнавов. Чайтанья Махапрабху говорил, что соблюдение этикета вайшнавов — это то, что украшает преданного в глазах Бога. Что такое этикет вайшнавов? Это воспитание, которое позволяет нам как следует уважать, заботиться и любить друг друга. Это важно и необходимо делать прямо сейчас. Поэтому разумный преданный понимает, что сейчас необходимо создать социальную систему, с помощью которой можно реализовать эти принципы сознания Кришны. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы все вместе работали над этим.
Глава 4
Подход храма Шри Шри Радха-Гопинатхи
В нашем храме Шри Шри Радха-Гопинатхи в Бомбее мы попытались осуществить и применить на практике сам дух варнашрамы. Мы разработали определенный подход, как занимать преданных в преданном служении. Наши лидеры с самого начала, с первого дня, когда преданный приходит в храм, начинают думать: что надо сделать, чтобы этот человек был счастлив в сознании Кришны в течение следующих 40 лет? В других храмах часто играет роль одно требование: что надо сделать сегодня? Сегодня нам нужны деньги и ты должен идти и зарабатывать, или нам нужен повар, или уборщик. То, что нужно сделать сегодня — нужно сделать, но беда в том, что если человек в течение 10 лет делает то, что «нужно сегодня», то он, в конце концов, понимает, что у него нет никакого будущего. Это совсем не то, что хотел Шрила Прабхупада. Важнее сиюминутных требований — необходимость занять преданного таким образом, чтобы он был счастлив до того самого дня, как он оставит свое тело и вернется обратно к Богу. Мы разработали различные программы, которые по милости Шрилы Прабхупады хорошо себя зарекомендовали. Мы начали работать над этим около 6 лет назад. Вначале никто не принимал это всерьез, потому что в основном всех интересовало только то, что нужно «делать сегодня». Но мы должны думать о будущем нашего движения и Шрила Прабхупада возложил эту ответственность на нас.
Не всегда можно точно определить к какой варне принадлежит человек, но проблем с определением ашрама не возникает. Наши программы предусматривают воспитание идеальных брахмачари и грихастх, как наиболее многочисленных групп, а также ванапрастх и санньяси. Большинство прихожан составляют грихастхи, и мы подробно остановимся на этой группе.
Глава 5
Забота о грихастхах
Если мы хотим создать общину сознания Кришны, то должны воспитать грихастх, которые живут вне храма. Если у преданного есть дом, семья, профессия и в то же время он уважаем в обществе, в котором он живет, соблюдает садхану и имеют горячее желание служить миссии Шрилы Прабхупады и вайшнавам — это идеально. Грихастх надо воспитывать. Как сделать так, чтобы они могли зарабатывать деньги и общаться с материалистическими людьми и в то же время поддерживать садхану, общаться с преданными; как воспитывать правильным образом своих детей, чтобы они становились преданными?
Ко мне приходит много грихастх, они рассказывают о своих разнообразных проблемах и каждый думает, что у него уникальная проблема. Но мое понимание заключается в том, что проблемы одни и те же. Старшие грихастхи могут помочь в их решении — в этом заключается идея системы кураторов. Грихастхи лучше, чем санньяси могут понять грихастх и помочь им, у них есть практический опыт и, кроме того, помогая другим, они будут сами прогрессировать. Чем больше они проповедуют, тем больший энтузиазм испытывают. Мы начали создавать эту систему кураторов с трех семейных пар и понадобилось определенное время и моя настойчивость, прежде чем лидеры поняли необходимость этой системы и смогли внушить это другим. Мы сделали так, что один куратор заботится о целой семье. Каждые две недели люди встречаются друг у друга дома. По определенной системе они изучают философию сознания Кришны и каждый раз они сдают что-то вроде экзамена по тому материалу, который они изучали в прошлый раз. Каждый член группы учится вести киртан, устанавливать алтарь и поклоняться ему, готовить хороший прасад, соблюдать строгую садхану. На каждой встрече уделяется большое внимание этикету вайшнавов, каким образом оказывать почтение вайшнавам и правильно общаться друг с другом. Также отводится определенное время, когда преданные обсуждают какие-то практические вопросы. Помимо этих встреч куратор лично общается с каждым из своей группы. Когда это было принято всерьез, сотни людей стали включаться в это. Пройдя такое обучение, они также становились идеальными грихастхами и получали возможность обучать других. Мы начали с трех семей, которые заботились о 15 семьях, а сейчас у нас 40 семей кураторов, которые заботятся о 700 семьях. В этих 700 семьях около 400 инициированных преданных, которые полностью посвятили себя миссии Шрилы Прабхупады, и их число растет. Но основной упор мы делаем на качестве заботы о каждом преданном, иначе увеличение численности преданных будет ущербным.
Для того, чтобы помочь кураторам и чтобы каждая семья в нашей общине прихожан могла получать полную поддержку, мы создали различные комитеты. В состав комитетов входят кураторы и прихожане. Идея, которая стоит за всеми комитетами заключается в том, чтобы использовать разум, данный нам Богом, в решении всех проблем, с которыми сталкиваются в своей жизни грихастхи. Люди, чувствуя заботу о себе, ощущают вдохновение, с энтузиазмом повторяют мантру Харе Кришна и служат миссии Шрилы Прабхупады.
Детский комитет
Для грихастх обычно составляет проблему: как вдохновить детей на следование практике сознания Кришны? Если дети с большим энтузиазмом занимаются сознанием Кришны, то это помогает и их родителям, т.к. родителям хочется выглядеть в глазах собственных детей авторитетно. Одно из основных условий, которое необходимо для того, чтобы дети чувствовали желание заниматься сознанием Кришны, — они должны осознавать, что делают что-то важное в сознании Кришны, нести определенную ответственность. Мы выбрали четырех тинейджеров — очень искренних девочек-подростков и попросили их заниматься этим комитетом, взрослым не разрешается вмешиваться в их дела, чему сами дети очень рады. Их главная задача — раз в месяц организовывать детские программы в храме, на них дети делают все от начала до конца; родителям разрешается только смотреть и выполнять указания.
Одну субботу в месяц мы приглашаем всех в храм — это одна из самых популярных программ в нашем храме, как правило ее посещают 700-800 человек. В начале программы дети в сопровождении мриданг, каратал и гармоники поют бхаджаны; затем проводится арати, в течение которого дети ведут киртан; после этого дети читают лекцию. Дети в возрасте 5-10 лет в течение 10 минут рассказывают об играх Кришны или Господа Чайтаньи; эти лекции в точности следуют шастрам и парампаре. После лекции — время спектакля, сценарий пишут сами дети, режиссеры — дети, все костюмы делают дети, все актеры — дети. На каждой программе они показывают по две пьесы, каждая из которых длится по 20 минут. После этого — кукольный спектакль, который также от начала до конца готовят и ведут дети. Программа заканчивается большим киртаном. Целый месяц они готовятся к программе: репетируют сценки из пьес, рассказы о Кришне, киртаны. Никогда раньше родители не видели своих детей столь осознающими Кришну. Они чувствуют себя лидерами движения и ответственными за проповедь другим людям. Люди, которые никогда до этого не приходили в храм, приходят посмотреть, как их внук или племянница будут читать лекцию; и все они совершают одну и ту же ошибку: они приводят с собой своих детей. Когда их дети видят, как другие дети поют бхаджаны или ведут лекцию, они говорят: «Мама! Я хочу быть таким!» — и начинают приходить в храм со своими родителями.
У нас действует также воскресная школа. Старшие преданные, прихожане, рассказывают детям истории из шастр, учат их шлокам. Эту замечательную программу может организовать любой храм. Шрила Прабхупада говорил, что дети — это будущие лидеры нашего общества и мы должны помочь им стать сознающими Кришну.
Женский комитет
Этот комитет ведут четыре женщины. Один раз в две недели они собираются в доме у одной из женщин, любая женщина из общины может посещать эти собрания. Приходит обычно около 50-60 женщин и это количество растет. На собрании рассказывается об одной из великих женщин-вайшнави: Джахнави деви, Сите деви, Кунти деви, Гандхари, Вишнуприи — и обсуждают качества и преданность этих женщин. Затем они обсуждают различные вопросы: как быть лучшей матерью, дочерью и т.д. Это определенная форма служения, при которой женщины могут выйти за рамки интересов собственной семьи и помочь друг другу.
Комитет финансирования
Этот комитет организует грихастх из числа прихожан, которые хотят поддерживать храм. Сейчас весь храм Радха-Гопинатхи поддерживается за счет пожертвований прихожан. У нас нет системы пожизненных членов, брахмачари не собирают пожертвований для содержания храма, а те из них, кто распространяют книги, все деньги отдают в Би-би-ти. Грихастхи, работающие вне храма, финансируют все проекты храма.
Я приведу один пример дела, которое открыли несколько грихастх. Больше тысячи семей достаточно тесно связаны с храмом и каждая семья покупает зерно, масло, мыло, стиральные порошки и т.д. Двое грихастх решили организовать оптовые закупки зерна, овощей и всего, что необходимо, и предложили всем членам общины покупать эти продукты у них с доставкой на дом, и их цены не выше, чем на рынке. Весь доход от этого предприятия они отдают в храм, поэтому успех им гарантирован.
Комитет по трудоустройству
Некоторые грихастхи покидают общество преданных, потому что не могут содержать свою семью. Этот комитет трудоустраивает преданных, так, чтобы они могли работать с другими преданными. Один из таких проектов — Больница Бхактиведанты. Шрила Прабхупада говорил, что майавади падают из брахмаджоти и открывают больницы; он осуждал, что они приравнивают филантропическую деятельность служения телу человека к служению Богу, но у нас иная цель. У нас есть серьезные преданные, которые полностью посвятили себя миссии Шрилы Прабхупады: повторяют 16 кругов мантры, следуют четырем регулирующим принципам, проповедуют, — и при этом являются хирургами высокого класса, хирургами-ортопедами, гинекологами, педиатрами, анестезиологами, радиологами, терапевтами, дантистами, аюрведическими врачами и т.д. Многие из них не только преданные, но и кураторы, их пациенты становятся преданными и наша община решила построить больницу. Основная цель этого проекта заключается в том, чтобы преданные могли работать в обществе с другими преданными. Для больницы нужны электрики, плотники, сантехники, руководители, финансисты, работники отдела кадров, бухгалтеры, уборщики, повара, водители, медсестры, юристы — в больнице нужны люди разных специальностей. Два крыла больницы отданы отделениям альтернативной медицины. Преданные, которые работали до этого на кармической работе, будут теперь работать вместе. Они могут, таким образом, содержать свои семьи и работать в обществе преданных. В больнице будут работать около 170 преданных.
Напротив больницы располагается храм Радха-Кришны. Пациентов будут кормить только махапрасадом. В каждой палате есть динамик, который работает только на два канала: по одному Шрила Прабхупада читает лекцию, по другому поет киртан; этот динамик невозможно выключить, его можно только сделать тише. Рядом с каждой кроватью лежит «Бхагавад-Гита» Шрилы Прабхупады. Таким образом, у пациентов есть возможность стать преданными. Еще одна цель этого проекта заключается в том, что вайшнавы смогут служить другим вайшнавам. В больнице, которую мы построили, 5 этажей, 130 коек, 30 из них — благотворительные, в первую очередь для преданных.
Комитет по бракосочетанию
Это важно — дать возможность людям жениться и при этом не нарушать духовной атмосферы. Что происходит, когда юноша или девушка, которые приходят в храм, решают, что им надо жениться? Если они не обращаются к старшим преданным, которые могут им помочь, то они выходят на «охоту», храм превращается в лес, где каждый высматривает жертву и атмосфера храма загрязняется. Идея работы этого комитета заключается в том, что старшие преданные, грихастхи, помогают устраивать браки. Если юноша или девушка хотят жениться или их родители хотят этого, то они должны обратиться в этот комитет. Этот комитет не организует браки, а помогает молодым людям самим решить эту проблему. Он существует в течение 2 лет, за это время было организовано 19 успешных браков.
Я приведу только один пример. Один брахмачари, Рохини Кумар прабху, жил в нашем ашраме в течение 5 лет, у него очень хорошее служение: он возглавлял команду переводчиков на язык маратхи, на котором говорят люди в Бомбее. Он был хорошим брахмачари, но преданные видели, что в будущем он может не быть счастливым, оставаясь в ашраме брахмачари. Ему предложили подумать, может, ему стоит жениться. Он решил, что это будет правильным для него. Комитет помог ему встретиться с хорошей девушкой, получить благословение родителей, этот же комитет организовал церемонию свадьбы в храме. Затем они обратились в комитет по жилью. Община собрала около 15 тыс. долларов, на которые им было куплено жилье. Рохини Кумар стал получать определенную зарплату за свою работу. Суть в том, что если человек столько лет жил отреченным образом и он хочет жениться, то он не должен думать, что ему теперь делать; ему должны быть предоставлены определенные возможности для этого.
Комитет по финансовой взаимопомощи
Если человек попадает в какую-то тяжелую ситуацию, то комитет помогает ему. Например, одному пожилому преданному нужно было сделать операцию на сердце, но у него не было денег. За 2 дня община собрала необходимую сумму, в противном случае он бы просто умер. Это укрепило веру не только этого преданного, но и всей общины, потому что они знают, что если с ними что-то случится, то другие преданные помогут им.
Комитет по здоровью
Состоит из наших врачей. Практически любой преданный и члены его семьи получает бесплатную медицинскую помощь и лекарства.
Пенсионный комитет
Он является как бы пенсионным. Преданные купили около 50 акров земли в 2-3 часах езды от Бомбея. Т.к. мы проповедуем в деревнях, у нас много преданных, которые являются фермерами. Все, что необходимо храму, выращивается на этой ферме, кроме того, они продают свою продукцию общине прихожан. На этой ферме живут ванапрастхи, пожилые люди. Это еще не все комитеты, которые у нас работают. Идея заключается в том, чтобы помочь преданным служить друг другу на всех уровнях и пробудить в них чувство любви и доверия. Если грихастхи чувствуют себя защищенными, то они с большим воодушевлением будут служить миссии Шрилы Прабхупады.
Глава 6
Сотрудничество
Я попытаюсь рассказать вам, как мы стараемся служить всем вайшнавам в Шри Шри Радха-Гопинатха мандире. Шрила Прабхупада объясняет, что фундаментом ведического знания является то, что система варнашрамы представляет собой тело Верховной Личности Бога. Тело состоит из различных частей, и каждая часть служит целому. Если одна часть тела приходит в противоречие с другой, это вызывает болезнь. Голова исполняет направляющую функцию. Руки защищают тело. Желудок питает все тело. Ноги исполняют очень важную функцию, неся тело. Все части тела служат в идеальной гармонии друг с другом. Точно так же Кришна является полным целым. Каждая часть общества должна находиться в гармонии во всеми остальными, исполняя свои особые функции в служении Кришне.
В системе варн брахманы являются головой, они направляют общество. Кшатрии — это руки, они защищают. Вайшьи — это желудок, они питают. Шудры — это ноги, которые несут и поддерживают все тело. В системе ашрамов санньяси должны быть головой. Ванапрастхи — это руки. Грихастхи — это желудок. Они должны давать все необходимое для общества. Брахмачари — это ноги, они предназначены для того, чтобы быть смиренными слугами. Каждый в соответствии со своими склонностями работает в служении Кришне.
Шрила Прабхупада говорил: «Вы докажете свои любовь ко мне тем, насколько вы можете сотрудничать друг с другом, распространяя движение сознания Кришны». Сотрудничество — это фундамент жизни вайшнава. Чтобы правильно сотрудничать друг с другом, мы должны четко понять, в чем заключается наша роль и какова роль других преданных. Иногда в нашем обществе возникает соперничество. Оно, как правило, основано на ложном эго. Каждый хочет считать себя самым лучшим. Эта идея пронизывает все материалистическое общество. Русские думают, что они самые лучшие. Американцы, африканцы, индийцы думают, что они лучшие. Это вызывает бесконечные войны и конфликты. Точно так же, иудеи, христиане, мусульмане, индусы, зороастрийцы — все думают, что их религия самая лучшая. Черные люди думают: мы самые лучшие, мы изначальные люди. Белые люди думают: мы высшие. Азиаты думают: мы самые древние и самые философские. Мужчины думают: мы самые лучшие. Женщины думают: мы самые лучшие, потому что мужчины привели в хаос весь мир. Старые люди думают: мы самые лучшие, потому что мы мудрые. Молодые люди думают: мы самые лучшие, потому что у нас новые идеи. На каждом уровне возникают конфликты. Каково происхождение этого эго?
Это эго возникает, когда душа входит в материальный мир и хочет быть Богом, она хочет, чтобы ее прославляли. На какие бы уловки мы не пускались, в материалистическом обществе всегда будут конфликты. После первой мировой войны, когда одна нация хотела стать самой лучшей, люди сказали, что это должна быть последняя война. Они создали Лигу наций, чтобы все нации могли сходиться и предотвращать войны. Однако потом разразилась вторая мировая война. Они назвали и ее последней войной, которая должна положить конец всем остальным войнам. Лига наций не сработала, поэтому они создали Организацию Объединенных Наций. Шрила Прабхупада жил в Нью-Йорке, он увидел там здание ООН. Он сказал: «Посмотрите на эти флаги. Чем больше таких флагов, тем больше разобщенности. Как они могут быть объединенными? Единственный принцип, на котором возможно объединение, это реальность. Все принадлежит Кришне, и ничего не принадлежит мне. Мы все — слуги Кришны. Поэтому давайте объединимся, чтобы служить Кришне, которому принадлежит весь мир». Это единственный способ, которым можно установить мир, потому что этот способ основан на истине. Когда мы говорим о Кришне, мы имеем в виду Бога. В разных религиях мы боремся друг с другом за то, каким именем назвать Бога. Но на самом деле Личность одна. Сознание Кришны означает, что все мы должны считать себя слугами Господа. Наш долг в жизни — доставить удовольствие Господу. Самое большое удовольствие Богу доставляет, когда мы работаем вместе в настроении смирения. Поэтому единственная цель Шрилы Прабхупады была дать нам такие наставления, чтобы мы могли доставить удовольствие Кришне и достичь совершенства. Это система, в рамках которой мы можем работать вместе, уважать и любить друг друга, даже при наличии различий, которые существуют между нами.
Иногда в нашем обществе брахмачари решают, что они самые важные, они самые строгие и поэтому самые продвинутые, а грихастхи — в майе. Есть у нас и грихастхи, которые говорят о брахмачари: «Посмотрите на этих бесполезных глупцов. Они ленивы, они ничего не делают.» Затем есть санньяси, которые говорят: «И те, и другие — в майе, потому что они не несут с собой палку отречения.»
Глава 7
Урок Шрилы Рамануджачарьи
В жизни Рамануджачарьи произошла такая история. Однажды был большой праздник. По улицам несли Божество Шри Рангама. Рамануджачарья заметил одного человека, который выглядел очень глупо. Он нес зонтик над головой красивой женщины, и его глаза не отрывались от нее. Он даже не замечал, что идет киртан. Рамануджачарья сказал одному из своих последователей: «Пожалуйста, позови его ко мне». Но этот человек не обращал внимания на зов. Он был сосредоточен на том, чтобы ни один луч солнца не попал на тело прекрасной женщины. «Господин, Рамануджа хочет поговорить с тобой». «Что, великий ачарья хочет поговорить со мной?» Рамануджачарья сказал ему: «Неужели ты не понимаешь, как ты глупо выглядишь? Идет процессия, несут Божества, а ты смотришь на эту женщину». Он сказал: «Я ничего не могу с собой поделать, она такая красивая. Ее глаза прекрасны, как лепестки лотоса. Во всем творении я не видел ничего прекраснее». Рамануджачарья сказал: «Если я покажу тебе нечто более прекрасное, чем ее глаза, ты будешь смотреть на это?» «Разумеется, но такого просто не может быть». Рамануджа сказал: «Хорошо, тогда приходи сегодня вечером ко мне в ашрам». Он пришел. Рамануджа взял его в храм Шри Ранганатх во время вечернего арати. Пуджари делал вращательные движения светильником вокруг прекрасных лотосных глаз Вишну. Этот человек заплакал и сказал: «Я увидел самое прекрасное во всем творении — глаза Верховной Личности Бога. Теперь я откажусь от этой женщины и предамся Верховному Господу Вишну и тебе, потому что ты привел меня сюда». Рамануджа ответил: «Лучше проповедуй этой женщине и приведи ее тоже». Она тоже стала великой преданной. Рамануджа сказал ему, чтобы он женился на ней. Его звали Дханур дас. Он стал очень близким спутником Рамануджи. Рамануджа проводил с ним очень много времени. Брахмачари это очень раздражало. Они думали: «Мы такие отрешенные, аскетичные, у нас такая замечательная садхана, а Дханур дас привязан к этой женщине, он падший грихастха. Почему Рамануджа, наш гуру, проводит так много времени с ним? Он должен проводить его с нами. Мы отдали всю жизнь, а что сделал он?» Так они упрекали своего гуру, и Рамануджа знал об этом.
Что же сделал Рамануджа? У брахмачари практически ничего нет, кроме каупины, набедренной повязки. Однажды ночью, когда все брахмачари спали, Рамануджа порвал в клочки некоторые из каупин. Они проснулись, омылись и увидели, что их каупины не в порядке. Они стали ругаться друг с другом: «Ты разорвал мою каупину! Ты украл мою каупину!» Разгорелась большая драка.
Тем же вечером Рамануджачарья позвал к себе нескольких брахмачари. Он сказал: «Дханур дас очень привязан к своему материальному богатству и к красоте своей жены. Я хочу доказать, насколько он привязан к этому». Брахмачари очень обрадовались: «Наконец-то наш гуру понял!» — «Вы должны отправиться к Дханур дасу и сказать, что я хочу поговорить с ним сегодня среди ночи. И когда его жена заснет, я хочу, чтобы вы украли у нее драгоценные золотые украшения. И когда Дханур дас вернется домой, мы посмотрим, как он расстроится из-за того, что его жена потеряла украшения».
Дханур даса позвали к Раманудже. Тем времени брахмачари проникли к нему в комнату и стали очень осторожно снимать с его жены украшения. Они сняли все с одной стороны ее тела. Затем она стала переворачиваться на другой бок. Они очень испугались и убежали. Они принесли драгоценности. Тогда Рамануджа отпустил Дханур даса обратно домой. Он вернулся домой, а брахмачари через щелочку подглядывали, какова будет его реакция. Дханур дас спросил у жены: «Где половина твоих украшений?» Она ответила: «Пришли брахмачари из ашрама Гуру Махараджи и стали снимать все это с меня. Похоже, их ашрам в таком тяжелом финансовом положении, что им нужны деньги. Поэтому я притворилась спящей, чтобы они смогли все снять». Дханур дас спросил: «Почему же ты не отдала все?» «Я стала, как бы во сне, переворачиваться на другой бок, чтобы они сняли все, но они испугались и убежали». Дханур дас стал ругать свою жену: «Ты должна была сделать так, чтобы они забрали у тебя все». Брахмачари были очень удивлены, им было стыдно.
Они вернулись к Раманудже и рассказали: «Он такой отреченный, он ругал свою жену за то, что она не отдала нам все». Рамануджа спросил: «А вы помните, что произошло сегодня утром, когда пропали ваши каупины? Вы брахмачари, а он грихастха, вы забрали его драгоценности, а он надеялся на то, что вы возьмете еще больше. Кто же более отрешен — вы или он?» Брахмачари сказал: «Он более отрешенный». Рамануджа хотел установить взаимное уважение в ашраме. Грихастхи, в соответствии с положением, которое они занимают в обществе, имеют свою форму отречения, а брахмачари имеют свою. Вы должны научиться почитать и уважать друг друга как вайшнавов.
Глава 8
Как все начиналось в Бомбее
Когда я впервые приехал в Бомбей, там был крошечный храм. Даже не храм, а маленькая старая комнатка в старом здании, и всюду бегали большие крысы. Но брахмачари, которые там жили, были еще хуже, потому что крысы выбегали только ночью, а брахмачари все время ругались, иногда они даже били друг друга руками и ногами. Они не признавали никаких авторитетов. Они очень гордились тем, что они брахмачари, а про грихастх говорили, что они падшие. Некоторые из них даже не следовали регулирующим принципам. Грихастхи упрекали их в том, что они ленивые. Они готовы были подать друг на друга в суд.
Меня попросили руководить этим храмом. Первое, что я решил — все эти брахмачари должны уйти, потому что это не брахмачари, у них не было никакого ашрама. Брахмачари не значит — одежда определенного цвета, брахмачари — это определенный образ действия. Они были камачари. Брахмачари — это те, кто изучают брахман, камачари — те, кто изучают вожделение. И мы стали думать, в чем же заключается ведическая традиция брахмачари?
Ведическая традиция заключается в том, что храм должен быть местом, куда все стремятся прийти, притянутые чистотой этого места, чтобы получить там образование. В современной Индии большинство людей приходит в храмы, потому что они хотят посмотреть на Божества. Они делают небольшую пуджу, отдают пожертвования и уходят. Они получают немного чаранамриты и прасада. Они думают, что теперь стали благочестивыми. Но великие ачарьи не для того открывали храмы. До тех пор, пока вы не поняли науки преданности, вы не сможете даже понять, что такое Божества. Шрила Прабхупада объясняет в своих книгах, что мы открываем храмы в Международном обществе сознания Кришны только для того, чтобы дать людям возможность общаться с преданными и научиться от них науке сознания Кришны. Храмы должны быть местами, где живут самые чистые садху. Обычные люди должны жить вне храма и приходить туда, чтобы воодушевляться примером садху.
Мы решили, что, если мы хотим помочь прихожанам осознать Кришну, мы должны сделать так, чтобы они уважали садху, которые живут в храме. Тогда они будут почитать Шрилу Прабхупаду, открывшего этот храм. Самое важное качество садху — это смирение и желание служить. Постепенно мы избавились от всех этих брахмачари, за исключением одного или двух, которые были достаточно искренни, потому что хотели учиться. И мы стали учить их настоящим принципам жизни брахмачари. В соответствии с писаниями, брахмачари не должен иметь никакой собственности. У него есть только то, что необходимо для служения. Он не считает это своей собственностью, это собственность гуру. Брахмачари доволен пищей, которой его кормят, и небольшим местом на полу, где он спит. Брахмачари не должен говорить «Нет» ничему, кроме майи. Он должен учиться быть садху, проповедником.
В нашем обществе есть две основные формы проповеди. Одна — это распространение книг Шрилы Прабхупады. Другая, очень тесно связанная с первой — мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады, хорошо знать их содержание и уметь рассказать это другим. Постепенно мы установили определенные стандарты. Человек должен приходить в храм в течение полутора лет, повторять шестнадцать кругов и следовать всем принципам, прежде чем мы сможем принять его в ашрам. Мы объясняли всем: «Если ты поселишься в ашраме, и кто-то попросит тебя что-нибудь сделать, а ты скажешь: «Нет», это будет твой последний день в ашраме. До тех пор, пока ты не достигнешь этого уровня, лучше оставайся прихожанином и будь хорошим преданным». У каждого брахмачари есть небольшой шкафчик. Им разрешается иметь ровно столько имущества, сколько туда помещается. Все спят в храме на полу, там нет отдельных комнат. У нас также есть дом для детей-сирот, все они спят на полу. В храме должны жить только очень серьезные люди. Если у вас будут низкие стандарты, вы привлечете не очень искренних людей. Если вы установите высокие стандарты, у вас будут жить искренние люди. Мы установили правила, что все должны приходить на мангала-арати, а затем оставаться в храмовой комнате, читать джапу и не выходить от туда, пока не кончится утренняя программа. В одиннадцать часов все брахмачари посещают особые занятия, на которых их учат проповедовать. Там они очень глубоко изучают книги Шрилы Прабхупады.
Сейчас в нашем храме живет сорок брахмачари. Все они высоко образованы и очень искренни. Некоторые из них происходят из очень богатых семей, но теперь все они спят на полу, едят рис и проповедуют. Их научили уважать грихастх и служить им, а также уважать и почитать женщин. Теперь грихастхи уважают брахмачари, поклоняются им, считают их истинными садху. Сотни и сотни грихастх приходят в храм. Они так привязаны к храму, потому что они могут общаться там с брахмачари. Незамужние и замужние женщины, несмотря на то, что они держатся на расстоянии от брахмачари, искренне почитают их. Люди приходят в храм не только для того, чтобы увидеть Божества, а чтобы получить духовное просвещение, общаясь с преданными, которые живут в храме.
Глава 9
Принципы жизни брахмачари
Я прочитаю вам основные принципы, на которых построен ашрам брахмачари. Это основные положения, в соответствии с которыми брахмачари учатся жить в сознании Кришны. Наши брахмачари должны понимать важность садханы. Мы должны воспитывать их так, чтобы в сердце они были смиренными слугами, готовыми пожертвовать жизнью ради служения вайшнавам. Они должны научиться быть целомудренными и верными нашей гуру-парампаре и не искать ничего вне ее. Брахмачари должны тщательно изучать книги Шрилы Прабхупады, они должны учиться принципам чистой преданности, чистого сознания Кришны. Они должны изучить брахманические стандарты чистоты и всегда поддерживать чистоту в ашраме. Они должны научиться поклоняться Божествам, которые находятся на алтаре. Наши киртаны должны быть наполнены чувством, энтузиазмом и доставлять удовольствие Шри Шри Радха-Гопинатхе. Все должны научиться играть на музыкальных инструментах. Брахмачари должны смиренно служить общине грихастх. Они должны почитать всех женщин как своих матерей, но общаться с ними только ради служения, а не ради чувственных наслаждений. Самое важное — брахмачари должны развивать дружбу, любовь и доверие друг к другу.
Эти принципы — основа управления всем нашим ашрамом. Подобно тому, как у нас есть система кураторов для грихастх, у нас есть и система кураторов для брахмачари. У каждого из старших брахмачари есть пять подопечных. У каждого брахмачари есть свой куратор, сколько бы лет он не прожил в ашраме, потому что у каждого есть потребность в заботе и внимании. Кураторы одних брахмачари являются подопечными других брахмачари. Каждую неделю они встречаются друг с другом и каждый день куратор разговаривает со своими подопечными. Все брахмачари должны учиться проповедовать в колледжах. Сейчас у нас живут пятнадцать брахмачари, которые занимаются исключительно тем, что проповедуют в колледжах. Мы еженедельно проводим программы в сорока пяти институтах. Около пятисот студентов серьезно интересуются и практикуют сознание Кришны. Более ста пятидесяти студентов следуют четырем регулирующим принципам, повторяют шестнадцать кругов. Другие триста пятьдесят полностью уверены в том, что они в будущем должны тоже повторять шестнадцать кругов и следовать принципам. Из сорока преданных, которые живут в ашраме, двадцать пять пришли благодаря проповеди в колледже. Мы не разрешаем им бросать институт. Пока они учатся в институте, они распространяют там сознание Кришны. Двенадцать других брахмачари, которые живут в ашраме, занимаются исключительно распространением книг.
Между грихастхами и брахмачари существуют замечательные любовные отношения, они вместе работают над всеми проповедническими проектами. Прихожане считают брахмачари истинными садху, они полностью финансируют наши проповеднические программы. Помимо сорока пяти институтов, в которых мы проповедуем, мы также проповедуем в двадцати двух микрорайонах Бомбея. Грихастхи этих микрорайонов находят место для проведения программы, финансируют прасад и все остальное. Сотни и сотни людей получают сознание Кришны. В результате тесного сотрудничества грихастх и брахмачари в прошлом декабре во время марафона Шрилы Прабхупады они распространили шестьдесят две тысячи «Гит» в твердых обложках.
У нас также есть небольшой детский дом, где живут тридцать два маленьких мальчика из очень бедных семей. Два наших брахмачари заботятся об этих детях. Все прихожане также считают их своими детьми. Мальчики учатся быть преданными, все они встают на мангала-арати, все танцуют и очень благодарны тому, что о них заботятся. Они с большим удовольствием принимают сознание Кришны. Иногда обнаруживается, что эти дети — лучшие преданные, чем наши собственные дети. Наши дети иногда считают, что сознание Кришны, это то, что они обязаны делать. А некоторые из этих детей пришли сюда с улицы, их матери были вдовами, а теперь о них заботятся, их кормят, они могут смотреть на Божества, поэтому они очень благодарны за все. Некоторые из этих детей, вырастая, становятся нашими прихожанами, другие остаются в ашраме. Главный пуджари храма Радха-Гопинатха как раз выпускник этого детского дома. Главный пуджари храма ИСККОН в Пуне — также его выпускник. У нас довольно высокий стандарт поклонения Божествам. Божествам в основном поклоняются брахмачари, но грихастхи много помогают им. Мы регулярно устраиваем особые семинары для всех брахмачари и грихастх. Мы учим их всем тонкостям поклонения Божествам и вайшнавского этикета. Прежде чем кому-то будет позволено взойти на алтарь и дотронуться до Божества, нужно пройти всю программу обучения, сдать письменный и практический экзамен. Нужно, чтобы преданные очень серьезно принимали поклонение Божествам.
В храме есть также особый департамент для приема гостей. Постоянно несколько преданных ожидают гостей. Любого человека, приходящего в храм, встречают со сложенными руками, кем бы он не был. Шрила Прабхупада говорит, что любой, кто приходит в храм, послан сюда Кришной. Гостю вручают маленькую брошюру, в которой объясняются основные принципы нашей философии, рассказывается о Шриле Прабхупаде и о Божествах. Там также есть расписание всех событий, которые происходят в храме. Им дается чаранамрита и прасад. Люди, которые пришли в храм один раз, приходят снова, к своему новому другу — садху. Они приглашают с собой друзей. Всех брахмачари учат принципу гостеприимства. Грихастхи тоже помогают в этом.
Глава 10
Дух служения вайшнавам
За эти два дня мы попытались рассказать вам, как мы обучаем грихастх и брахмачари. Самое важное — это дух, на котором все основано. Идея заключается в том, что мы учим наших преданных быть настоящими вайшнавами в соответствии со своей варной и ашрамом. Мы думаем обо всех потребностях преданного и создаем различные формы служения, благодаря которым мы можем помочь друг другу. Любой преданный, который искренне пришел участвовать в Движении сознания Кришны, не должен чувствовать, что он заброшен и никому не нужен. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы каждый преданный испытывал счастье, живя в Движении сознания Кришны. Шрила Прабхупада приложил столько усилий, чтобы сделать преданных счастливыми. Наша обязанность заключается в том, чтобы делать то же самое. Люди не могут быть счастливы в нашем обществе, если у них нет сознания Кришны. Не все из того, о чем мы говорили, можно применить в других местах, но мы это делаем так. В результате преданные очень счастливы, они чувствуют заботу и они объединены.
Мое смиренное мнение заключается в том, что, если лидеры любого храма решат, что эти две вещи — воспитание преданных и забота о них — очень важны, то все, что бы они не делали, увенчается успехом. Это можно делать так или по-другому. Кришна, безусловно, даст нам все необходимое, чтобы мы могли служить вайшнавам. &Когда преданные поняли, как важно распространять книги Шрилы Прабхупады, то Кришна вдохновил их, и они изобрели тысячи различных способов, как это сделать, и распространили миллионы книг.
Все, что мы делаем, — распространение книг, строительство храмов или программа «Пища Жизни» — все это полностью зависит от энтузиазма наших преданных. И я уверен, что нет для нас ничего более важного, чем забота о вайшнавах и обучение вайшнавов. Если преданные будут сильными, все остальное будет процветать. Лидеры должны обучать других, чтобы они уважали преданных и заботились о них в духе сознания Кришны. Каждому преданному должна быть предоставлена возможность стать первоклассным вайшнавом.
Я хочу попросить вас сделать заботу о преданных самым главным в вашей деятельности. Харе Кришна. Спасибо большое
Взято с сайта http://ojas.by.ru/text/lek/rns/Radh_ind.htm